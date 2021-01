라이즈 호텔, '프라이빗·슬로우 웨딩' 가능한 '라이즈 웨딩' 선봬

웨딩 1일1회 진행…메이크업 샵 픽업, 웨딩 메뉴 시식, 하객 발렛 서비스 등

70인 이상 하객 예식, 아티스트 스위트룸 브라이덜 룸 및 핑거푸드 제공

[아시아경제 김유리 기자] 라이즈 오토그래프 컬렉션(라이즈 호텔)이 프라이빗·슬로우 웨딩이 가능한 '라이즈 웨딩'을 선보인다고 29일 밝혔다.

'라이즈 웨딩'은 1일 1회의 예식으로 편안하고 여유로운 결혼식을 가능하도록 했다. 최소 50명에서 최대 250명의 하객을 수용할 수 있는 5층 '라이즈 스페이스'는 분리예식과 동시예식을 갖추고, 고객의 니즈에 맞춰 다양한 공간 연출을 제공한다. 특별한 야외 웨딩 공간을 찾는다면 한강과 홍대 일대가 눈에 들어오는 15층 '사이드 노트 클럽(SNC)'에 마련된 루프탑 공간에서 고객의 취향에 따라 야외 웨딩을 기획할 수 있다.

20층 '이그제큐티브 프로듀서 스위트'에서는 소규모 지인들과 함께하는 웨딩 에프터 파티를 진행할 수 있다.

모든 웨딩 고객에게는 웨딩 시작 전 1층, 3층, 5층의 갤러리 같은 장소에서 다양한 포토 존 이용, 메이크업 샵 픽업 서비스, 웨딩 메뉴 시식, 하객 발렛 서비스 등이 제공된다. 70인 이상 하객이 참석하는 예식 진행 시 '아티스트 스위트룸'을 브라이드 룸으로 이용할 수 있다. 핑거푸드도 서비스로 제공된다.

라이즈 호텔은 홍대 지역 특유의 젊고 에너지 넘치는 문화와 스트리트 감성을 보유한 공간이다. 세계 각지 크리에이터들을 위해 만들어진 라이프 스타일 호텔로 영감을 불어넣는 디자인과 인테리어를 갖췄다.

'라이즈 웨딩' 관련 자세한 사항은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr