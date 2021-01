양천구, 공공임대주택 이주 및 정착지원 원스톱 주거복지 서비스

구, 국토교통부 ‘주거 취약계층 주거 상향 지원사업’ 공모 선정

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 국토교통부가 주관하는 ‘주거 취약계층 주거 상향 지원사업’ 공모에 최종 선정됐다고 밝혔다.

이번 국토부 주거 상향 지원사업에는 전국 12개 광역·기초지자체가 선정, 양천구는 기초관리형에 선정돼 지난해에 이어 2년 연속 사업을 추진하게 됐다.

주거 상향 지원사업은 주거 취약계층 주거지원 신청부터 입주, 돌봄 및 생활 케어까지 전 과정을 종합지원한다.

지원대상은 쪽방, 고시원, 여인숙 등 비주택에 3개월 이상 거주한 주민이며, 전년도 도시근로자의 가구 당 월평균 소득 50% 이하 가구다.

올해 구에서는 신정2동 쪽방촌, 노후 고시원 및 반지하 거주자를 중점관리대상으로, 코로나 19 상황을 고려한 언택트 주거복지상담소를 통해 주거복지 상담 및 임대주택 정보를 제공할 계획이다.

또, 1:1 비대면 상담을 통해 발굴한 임대주택 이주 희망자와 현장을 동행, 희망주택을 물색하고 이주신청 서류작성을 지원하는 등 대상자별 맞춤형 이주진행 관리로 촘촘한 주거복지를 실현할 계획이다.

이주 시 개보수가 필요한 입주자에게는 민간 자원봉사센터와 협업하여 도배, 장판, 블라인드 설치 등 다양한 서비스를 제공, 입주 시 필요한 주방용품, 생필품, 기초의약품 등의 생활안정용품도 지원할 예정이다.

구는 지난해에도 주거 취약계층 주거 상향 지원사업을 전개해 비주택에 거주하는 58가구를 공공임대주택으로 입주시키는 성과를 거둔 바 있다.

대상자 발굴과 주택발굴 등 이주 상담은 1196건, 이주·정착지원은 81건이었다.

김수영 양천구청장은 “주거환경이 가장 열악한 계층을 대상으로, 입주부터 이주 정착까지 원스톱으로 주거복지 서비스를 제공, 비주택 거주자가 지역사회에 정착하는 데 큰 도움을 줄 수 있을 것이라 기대된다”면서 “앞으로도 다양한 주거복지 정책을 통해 주거 안정과 주거 수준 상향 등 삶의 질이 향상될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

