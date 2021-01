[클릭 e종목]"제일기획, 현 시점이 저가매수 기회...목표가 3.9%↑"

[아시아경제 박지환 기자] 유안타증권은 29일 제일기획 제일기획 030000 | 코스피 증권정보 현재가 20,100 전일대비 300 등락률 -1.47% 거래량 584,234 전일가 20,400 2021.01.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 제일기획 지난해 영업익 2049억원…전년比 0.4%↓[클릭 e종목]"제일기획, 흔들림 없는 실적...4분기 영업익 전년比 32%↑"[클릭 e종목]"제일기획, 악조건 속에도 선방한 실적" close 에 대해 현 시점이 저가 매수 기회로 보인다며 투자의견 '매수'와 목표주가는 기존 2만6000원에서 2만7000원으로 3.85% 상향 조정했다.

박성호 유안타증권 연구원은 "지난해 4분기 실적은 글로벌 코로나19 확산세 증가에 따른 물량 감소에도 불구하고 선방한 이익을 보였다"고 밝혔다. 연결 기준 실적은 영업총이익 3058억원, 영업이익 612억원 등으로 영업이익 기준으로 시장 기대치를 소폭 하회했다는 분석이다.

특히 1분기 이후 3개 분기 연속으로 전년 대비 두자릿 수 감소율을 지속하던 비계열 물량 감소율이 -3%로 완만해진 점은 긍정적이란 평가다. 제일기획은 올해 경영목표로 자체성장률 10% 이상, 대형 인수합병(M&A)를 통한 성장, 영업이익률(OPM) 개선 등을 제시했다.

현재 제일기획의 시가배당률은 지난해 6월 코스피가 2000대에 안착한 이후 평균 3.9%를 기록했다. 박성호 연구원은 "올해 주당 배당금(DPS)은 920원으로 예상된다"며 "시가배당률은 4.6%에 이를 것으로 현 주가레벨은 상당히 매력적인 수준인 것으로 보인다"고 전망했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr