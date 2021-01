코로나19에 온라인 통한 육류 판매 86%↑

[아시아경제 이승진 기자] 주로 오프라인 매장에서 이뤄지돈 육류 구입이 온라인으로 확대되고 있다. 코로나19로 인한 집밥 확산과 콜드체인 시스템 등 배송 기술의 발달로 온라인 구입 수요가 크게 증가하고 있다.

29일 SSG닷컴에 따르면 지난해 온라인 육류 판매량이 전년 대비 86% 늘었다. 이 같은 판매량 증가는 온라인몰을 통한 육류 제품 구매에 대한 소비자들의 인식이 긍정적으로 변화하는 데 따른 것으로 분석된다.

대표적으로 신세계푸드의 경우 현재 약 50여종의 육류 HMR을 운영 중인데 그 중에서도 1인가구를 비롯한 혼밥족, 맞벌이 부부 등을 겨냥해 소포장 제품 개발에 박차를 가하고 있다. 신세계푸드의 양념육, 포장육 등 총 20여종의 소포장 육류 HMR의 지난해 온라인 매출액은 전년 동기 대비 53%나 증가한 것으로 나타났다.

그 중에서도 가장 높은 성장세를 보인 카테고리는 구이용 돼지고기와 닭고기로 ‘올반 우삼겹’의 경우 지난해 매출액이 전년 동기 대비 427%, ‘닭다리 순살 스테이크’는 350%나 급증했다.

이 같은 매출액 증가는 지난해 코로나19로 인해 실내 생활에 답답함을 느끼는 소비자들이 캠핑, 글램핑 등 외부 활동으로 몰리면서 캠핑지에서 간편하게 구워먹을 수 있는 소포장 구이용 간편식에 대한 수요가 높아졌기 때문으로 분석된다. 또 돼지고기와 닭고기가 소고기에 비해 가성비가높아 불황에 식비 부담을 느끼는 소비자들의 요구와 잘 맞아떨어졌던 것도 주효했다.

신세계푸드는 소포장 육류 가정간편식의 인기에 올해 온라인으로 판매되는 소포장 육류 간편식의 라인업을 약 30여종까지 늘릴 계획이다.

신세계푸드 관계자는 “코로나19 여파로 온라인으로 육류 구매를 경험해 본 소비자들이 품질과 맛, 위생 측면에서 만족도가 높아 앞으로도 온라인 구매를 이어갈 것으로 보고 관련 제품 라인업을 지속적으로 확대할 예정이다”고 말했다.

