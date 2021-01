[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강남역 인근에서 일면식도 없는 여성들의 뒤통수를 가격하고 달아난 20대 남성이 경찰에 검거됐다.

서울 수서경찰서는 28일 30~40대 여성 4명을 폭행한 혐의로 20대 후반 남성 A씨를 붙잡아 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

A씨는 이달 초부터 한 달가량 강남역 인근 길거리에서 여성들의 뒤통수를 손으로 때리고 도주한 혐의 등을 받고 있다. 신고를 접수한 경찰은 CCTV 영상 분석 등을 통해 A씨를 특정한 뒤 잠복근무 중 전날 A씨를 붙잡았다.

A씨는 술이나 마약을 한 상태에서 범행을 저지른 것은 아닌 것으로 조사됐다. 피해자들은 모두 A씨와 일면식도 없는 사이였다.

경찰 관계자는 "사안이 엄중하다고 판단해 재범 우려가 있다고 보고 구속영장을 신청했다"고 말했다.

경찰은 정확한 범행 경위와 동기, 추가 피해 등을 조사하고 있다.

