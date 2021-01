파라다이스시티, '소(牛)망 가득 설' 패키지 출시

각종 부대시설 이용 혜택·비대면 서비스…'안전한 설캉스' 강조한 패키지

[아시아경제 김유리 기자] 파라다이스시티가 설 명절을 맞아 '소(牛)망 가득 설' 패키지를 출시했다고 28일 밝혔다.

이번 패키지는 각종 부대시설을 이용하며 여유롭게 설캉스를 만끽할 수 있도록 구성했다. 조식은 거리두기를 감안해 연회장 그랜드볼룸에서 제공하고 비대면 경품 이벤트와 위생키트 선물 등도 제공한다.

패키지 이용객은 홈페이지 예약 시 최대 50만원의 파라다이스 크레딧 행운을 잡을 수 있는 100% 당첨 '럭키 스크래치 이벤트'에 참여할 수 있다. 객실 키를 키오스크에 태그 하면 이벤트 참여 및 당첨 여부를 확인할 수 있는 비대면 형식으로 진행된다. 호텔에 머무르는 동안 개인위생을 챙길 수 있도록 KF94 마스크, 손 소독제, 안심 물티슈로 구성된 '세스코 바이러스 케어 키트'도 객실 당 한 세트씩 증정한다.

이 외에도 사계절 온수풀, 키즈존, 피트니스, 파라다이스 아트 스페이스 무료입장, 럭셔리 스파 '더 스파 앳 파라다이스' 20% 할인 혜택을 제공한다. 2월11일부터 13일까지 이용 가능하며 가격은 성인 2인, 어린이 2인 기준으로 50만원부터다(VAT 별도).

파라다이스시티는 설을 기념해 2월11일부터 14일까지 선물 교환권이 담긴 복주머니를 증정하는 '꽝 없는 랜덤 복주머니 이벤트'도 진행한다. 파라다이스시티 전 영업장에서 당일 10만원 이상 구매한 영수증을 지참한 고객 대상으로 객실 바우처 등 다양한 경품을 제공할 예정이다.

파라다이스시티는 "안전한 영업장 환경 조성을 위해 다각적인 노력을 기울이고 있다"며 "방역·위생 관리를 전담하는 HSE(Health Safety Environment)팀을 신설해 객실, 레스토랑, 레저시설, 공용공간 등 호텔 전반에 대한 방역과 위생 점검을 강화했다"고 말했다.

