[인터뷰]'범바너3' PD "유재석 안했다면 없었을 예능, 스핀오프 기대"(종합)

[아시아경제 이이슬 기자] ‘범인은 바로 너’ 조효진·고민석 PD가 시즌3을 마무리하며 유재석에 고마운 마음을 전했다.

조효진·고민석PD는 28일 진행된 화상 인터뷰에서 넷플릭스 오리지널 예능 '범인은 바로 너!' 시즌3에 관한 다양한 이야기를 전했다.

‘범인은 바로 너’는 추리도 예능도 진심이었던 허당 탐정단이 완전체로 다시 뭉쳐 한층 더 거대해진 음모의 종착지로 달려가며 벌어지는 생고생 버라이어티다. 유재석, 이승기, 이광수, 김종민 등 예능 베테랑들과 박민영, 세훈, 김세정 등 예능 새내기가 저마다 다른 개성으로 뭉쳤다. 시즌1부터 3편까지 넷플릭스에서 선보였다.

이날 조효진 PD는 “넷플릭스와 시즌3까지 호흡을 맞췄는데 만족한다. 많은 분이 처음 시리즈를 시작했을 때(2018년)와 현재 상황이 달라졌냐고 물으시는데 비슷하다. 제작·연출자 입장에서 많이 생각해주고 창의성을 발휘할 수 있도록 지원한다. 의견 교환을 거듭하는 과정이 프로그램에 도움 됐다”고 밝혔다.

OTT 플랫폼에서 선보인 최초 오리지널 예능을 성공적으로 이끈 조효진 PD는 “방송사에서는 시청률을 올리기 위해선 대부분의 시청자를 만족시키려 했지만, OTT 예능은 부담을 덜고 타겟팅에 집중했다. 넷플릭스에 들어오는 분들이 어떤 프로그램을 좋아할지 고민하고 타깃 설정을 명확히 하고 제작에 나섰다. 스토리, 영상미 등 퀄리티를 신경 쓴다면 ‘이거 뭐야?’ 하는 반응은 안 나오리라 확신했다”고 말했다.

‘범인은 바로 너’는 추리와 유머를 접목한 스토리형 예능이라는 신선한 설정과 충격적인 반전으로 전 세계 시청자들의 사랑을 받았다. 시즌3에는 시즌2에서 돌연 사라졌던 탐정 이광수와 깜짝 반전으로 모두를 놀라게 했던 꽃의 살인마 이승기가 돌아왔다.

조 PD는 “지상파 예능은 방송 이후 해외 시청자들의 반응을 체감하기까지 꽤 오래 걸린다. 조금 전에 들은 이야기지만 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아 등 톱 10에 진입했다고 하더라. 신기하고 재미있다. 같은 플랫폼에서 동시에 소개되고 반응을 느낄 수 있다는 점이 좋다. 사전제작으로 프로그램에 집중할 수 있었다”고 만족감을 내비쳤다.

고민석 PD는 “사전 제작 기간 충분한 편집 기간을 가지고 영상미 등에 대해 작업할 수 있었다. 그에 대한 피드백도 확실해서 제작자 입장에서 만족스럽다”며 고개를 끄덕였다.

허당 탐정단은 셰어하우스 반찬 도둑부터 인질극, 사칭 탐정단들과의 대결까지 에피소드마다 다양한 스펙트럼의 사건들을 마주하게 되고, 게스트 군단은 용의자와 의뢰인 등 사건 관련자 역할을 맡아 몰입도를 높였다.

송지효, 조세호, 유병재, 황광희 등 허당 탐정단과 예능에서 함께 호흡을 맞춰온 만큼 능청스러운 연기로 웃음을 배가시킨다. 아울러 임수향, 안보현, 조병규, 황보라, 이용녀, 오만석, 김혜윤, 이용녀 등 베테랑 연기자가 연이어 등장한다.

조효진 PD는 “어쩌다 보니 게스트가 화려하게 됐는데 의도한 건 아니다. 섭외에 인지도를 고려하지는 않았다”라며 웃었다. 이어 “녹화가 끝나고 인지도가 올라간 분도 계신다. 결과적으로는 라인업이 화려하다는 말을 듣게 됐다”고 말했다.

그는 “인물에 맞춰 회차를 구상하는 형태가 아니었기에 스토리를 결정하고 거기에 어울릴 만한 연기자에 섭외 요청을 했다”며 “판정단은 대본이 없기에 어떤 그림이 나올 지 예상할 수 없다. 정해진 대사가 아니라서 게스트분들이 많이 힘들어했다. 시즌1,2를 만들며 연극 경험이 있는 배우에게 부탁을 드려야겠다고 느낀 것도 그래서였다”고 했다.

조 PD는 “예를 들면 게스트 중 발랄하고 튀는 사람이 누가 있을까 고민하다 보니 김혜윤이 떠올랐다. 로운과 드라마 ‘어쩌다 발견한 하루’에서 재미있는 케미가 있다는 걸 알고, 시청자들도 그런 모습을 떠올리며 재미있게 볼 수 있을 거라고 느꼈다. 기분 좋은 우연이었다”고 말했다.

인상적인 게스트로는 정석용을 꼽았다. 조효진 PD는 “전개상 나눠 찍을 수 있는 상황이 아니었다. 멤버들과 마주한 채 딸을 잃은 아버지의 슬픈 감정을 연기해야 했다. 정확한 대본대로 가신 건 아니지만 NG하고 다시 찍을 수 있는 상황은 아니었다”며 “멤버들의 몰입을 이끌어야 했고 본인의 역할을 충분히 해줘서 기억에 남는다”고 말했다.

이어 “태항호는 시즌3에서 적재적소에 웃음 포인트를 만들어주는 역할을 해줘서 감사하다”고 덧붙였다.

조효진 PD는 ‘런닝맨’부터 ‘범인은 바로 너’ 3개의 시즌에 연이어 함께하고 있는 유재석에게 남다른 신뢰를 드러냈다. 그는 “기획 당시 유재석한테 ‘형이 참여하지 않으면 이 프로그램은 만들기 쉽지 않아. 형이 안 하면 다른 거 만들어서 먹고 살 거야’라고 말했다. 유재석이 없었다면 이 프로그램은 하지 않았을 것”이라고 말했다.

그는 “유재석이 없었다면 자신 있게 기획도 할 수도 없었을 것”이라며 “유재석의 역할은 특별했다. 설정된 상황 속 역할에 충실하면서 웃음을 전하고, 전체 상황을 보며 각 개인의 캐릭터도 이끌어줘야 했다”고 설명했다.

고민석 PD는 “각 멤버들이 시즌3까지 오며 점점 친해졌고 그러면서 더 좋은 호흡이 나왔다고 본다. 그래서인지 멤버들도 시즌3을 보고 더 만족했다”고 전했다.

묵직한 범죄 소재를 다룬 것에 관해 조효진 PD는 “사회적 이슈를 다뤘다는 점이 의미 있지만, 출연자들은 예능이기에 조금 부담을 느꼈던 거 같다. 결과물을 보고 유재석, 이광수 등 만족스럽다는 반응을 보였다”고 전했다.

‘범인은 바로 너’는 시즌3으로 시리즈의 문을 닫는다. 열린 결말로 막을 내린 만큼 시즌4를 기대하는 목소리도 나온다. 조효진 PD는 "반응에 감사하다. 열린 결말로 끝을 본 이유는 메시지를 던져놓기 위함이다. 시청자들이 잘 판단해달라는 의미로 마무리 지었다"고 말했다.

그는 "지금으로서는 시즌3까지 가는 게 가장 좋은 마무리라고 생각한다”면서도 “스핀오프 같은 형식으로 하고 싶은 이야기를 좀 더 해보면 좋겠다는 아쉬움도 든다”고 덧붙였다.

사진=넷플릭스

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr