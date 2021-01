[포토] 이시영 '대체불가 파워우먼'

[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 이시영이 대체불가 '파워우먼'의 아우라를 발산했다.

넷플릭스(Netflix) 오리지널 시리즈 '스위트홈'을 통해 범접 불가 '액션 여제'로 사랑받은 이시영이 패션 화보에서도 독보적인 매력을 선보였다.

'보그 코리아(Vogue Korea)' 2월 호를 통해 공개된 이시영의 화보 콘셉트는 '파워 우먼'으로 진행됐다. 이번 호에서는 괴물과 싸우는 대체 불가 액션배우를 시작으로 전 국가 대표 복싱 선수, 구독자 660만의 틱토커 그리고 등산 유튜버까지 다방면의 활동을 통해 끈기와 노력을 인정받으며 '워너비 스타'가 된 이시영의 면면을 담았다.

이시영은 '파워 우먼'이라는 콘셉트를 완벽하게 소화하며 강렬한 화보 컷을 완성시켰다. 부서진 차량 사이에서 시크한 표정과 눈빛으로 시선을 압도하거나 대형 타이어와 분해된 차량 엔진 등을 활용한 화보 컷에서도 독보적인 카리스마를 보여줬다.

화보와 함께 진행된 인터뷰에서 이시영은 '스위트홈'에 대해 "정말 하고 싶은 역할을 만난 것 같아 반드시 잘 해내고 싶었다"며 촬영 6개월 전부터 서이경 캐릭터를 위해 운동을 시작한 과정에 대해서는 "누가 봐도 괴물과 싸워 이길 만한 당위성 있는 몸을 만들고 싶었다"고 말했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr