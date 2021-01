[아시아경제 이선애 기자] S&TC는 공랭식열교환기(Air Cooler) 단일판매·공급계약을 체결했다고 28일 공시했다. 계약 상대방은 INTERNATIONAL TRADING CIRCLE L.L.C이고, 계약금액은 128억6000만원 규모로 최근 S&TC 매출액 대비 약 6.03 % 수준이다.

