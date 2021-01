데일리블록체인, 서울지방항공청 ‘드론 원스톱 민원서비스 유지보수 사업’ 수주

[아시아경제 장효원 기자] 4차산업 기술 기반 ICT 솔루션 전문기업 데일리블록체인 데일리블록체인 139050 | 코스닥 증권정보 현재가 945 전일대비 4 등락률 +0.43% 거래량 396,918 전일가 941 2021.01.28 10:38 장중(20분지연) 관련기사 데일리블록체인, 강원도지사 표창 수상… “스마트시티 분야 발전 기여 공로”데일리블록체인, 네이버클라우드 ‘SaaS 기업 육성 프로그램’ 대상기업 선정데일리블록체인, '시티랩스'로 상호변경 close (이하 DBC)이 국토교통부 산하 서울지방항공청의 ‘드론 원스톱 민원서비스 유지보수 사업’을 수주했다.

DBC는 기술평가 항목이 90% 가량을 차지한 이번 사업의 제한경쟁 입찰에서 최근까지 다양한 부문에서 진행해 온 4차산업 관련 솔루션 구축 프로젝트의 원활했던 수행 능력이 높은 평가를 받으며 최종사업자로 선정됐다고 28일 밝혔다.

해당 사업은 드론 원스톱 민원서비스의 체계적인 예방점검 및 효율적인 관리 운영을 위해 장애발생 시 신속한 대응 및 복구로 중단 없는 시스템 운영과 최적의 운용 상태 유지를 주 목적으로 진행된다.

회사 측은 드론 정보관리 연구 및 체계 구축 사업에 이어 이번 프로젝트에서는 초경량비행장치(드론) 신고를 비롯해 비행승인 신청, 항공사진촬영 등 드론 원스톱 민원서비스의 안정적인 유지관리와 앱(APP) 개발 및 시스템 개선을 통해 연중 24시간 무중단 운영과 함께 지속 증가 중인 초경량비행장치(드론)의 대국민 서비스를 안정적으로 지원하는데 중점을 두겠다는 방침이다.

조영중 대표이사는 “이번 드론 관련 사업 수주를 기점으로 DBC는 올해 ▲스마트시티 ▲인공지능 ▲전기차 충전 인프라 ▲블록체인 등 4차산업과 관련된 전방위 프로젝트를 영위하게 됐다”며 “한국판 뉴딜 정책 기조 속에서 신규 인프라 구축을 목적으로 한 SOC 사업 수요가 지속 늘어나고 있는 만큼, 폭넓은 4차산업 솔루션 대응 경험을 경쟁력 삼아 수주사업 범위 확대에 집중해 갈 계획”이라고 전했다.

DBC는 지난해부터 ▲제주 스마트시티 챌린지 실증사업 및 전기차 충전 인프라 공유 플랫폼 구축 ▲강원?충북 스마트시티 프로젝트 ▲블록체인 복지급여 중복수급 관리 플랫폼 론칭 사업 등 4차산업과 관련한 다양한 수주사업 행보를 이어가고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr