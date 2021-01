현대위아, 협력사 동반 성장 활동 확대…"2030년 매출 12조원 달성"

[아시아경제 이기민 기자] 현대위아 현대위아 011210 | 코스피 증권정보 현재가 95,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 99,900 2021.01.28 08:31 장시작전(20분지연) 관련기사 현대위아, 주가 9만 5600원 (-4.3%)… 게시판 '북적'현대위아, 이시간 주가 -3.69%.... 최근 5일 개인 17만 5019주 순매도현대위아, 최근 5일 개인 2만 197주 순매도... 주가 10만 원(+8.58%) close 가 협력업체와의 동반 성장 활동을 확대해 오는 2030년까지 매출 12조원을 달성하겠다고 28일 밝혔다.

현대위아는 전날 주요 협력사 120곳과 온라인으로 '협력사 파트너십 데이' 행사를 열고 이 같은 경영 목표를 공유했다.

현대위아는 친환경 모빌리티 부품과 스마트 제조·물류 솔루션을 기반으로 한 미래 비전을 공유했다. 현대위아는 우선 친환경 차용 통합 '열관리 시스템 모듈' 개발에 역량을 집중해 미래 모빌리티 부품으로의 사업 전환에 속도를 낼 계획이다. 이미 열관리 시스템 모듈 중 일부인 '냉각수 분배·공급 통합 모듈'을 국내 최초로 개발해 2023년부터 양산에 돌입한다. 이 제품은 현대차의 전기차 전용 플랫폼인 E-GMP에 탑재될 예정이다.

수소전기자동차(FCEV)에 사용되는 공기압축기 사업에도 진출한다. 공기압축기는 수소로 전기를 만들 때 필요한 공기를 안정적으로 공급하도록 하는 수소전기차의 필수 부품으로, 2023년 양산을 목표로 하고 있다.

뿐만 아니라 로봇과 자율주행을 기반으로 하는 'RnA 스마트 제조·물류 통합 솔루션'을 상용화한다. 기존 컨베이어 벨트 방식을 '셀' 방식으로 바꿔 유연하고 신속하게 다양한 제품을 만들 수 있도록 구성하는 솔루션이다. 현대차그룹의 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICs)에 이를 적용할 예정이다.

이를 위해 자동차 산업에 특화된 협동로봇 제품을 자체 기술로 개발하는 한편 자율주행 기능이 탑재된 이송로봇(AMR)과 무인주차 로봇 제품을 글로벌 전문기업 등과 오픈이노베이션을 통해 개발할 계획이다.

현대위아는 이 같은 신사업에 맞춰 협력사가 선제적으로 대비할 수 있도록 전방위적인 지원을 확대할 방침이다. 미래 경쟁력 확보를 위해 4조원을 투자하고, 협력사 직원이 소프트웨어 관련 기술을 확보할 수 있도록 도울 예정이다. 또 '가치사슬 동반자'로 공동 성장할 수 있도록 성과공유제 개편 등 제도도 정비한다.

또한 중소 협력사의 유동성 지원에 나선다. 현대위아는 지난해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 이후 납품 대금을 현금으로 지급하고 있으며 올해도 이를 지속해서 시행한다는 방침이다. 이와 함께 총 680억원에 달하는 동반성장펀드를 통해 경영에 어려움을 겪는 협력사를 직접적으로 돕는 등 실효성 있는 지원을 확대할 계획이다.

현대위아 관계자는 "급변하는 미래 모빌리티 시장에서 협력사와 함께 성장하는 것은 가장 중요한 생존의 방식"이라며 "함께 친환경 부품·제조 시장의 생태계를 구축해 나갈 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr