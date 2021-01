서울시, 28일 눈 예보로 0시부터 '제설1단계' 발령

28일 서울지역 1~5cm 눈 예보…서울시·자치구·유관기관 28일 0시 제설 1단계

[아시아경제 임철영 기자] 서울지역에 1~5cm의 눈이 예보됨에 따라 서울시는 28일 0시부터 제설1단계를 발령하고 자치구, 유관기관과 함께 비상근무체제에 돌입한다고 밝혔다.

기상청은 27일 오후 4시 경기북부(의정부, 남양주 등)에 대설 예비특보를 발령했다. 특히 28일에는 강풍을 동반한 눈이 예보됨에 따라 시는 강설, 강풍, 한파 등에 대비하여 27일 오후 5시 25개 자치구와 긴급 영상회의를 개최했다.

시는 짧은 시간 내에 많은 눈이 내리고, 지역별 적설차이가 있을 것으로 예보됨에 따라 서해지역 강설 이동 경로에 설치된 CCTV를 통해 강설 징후를 사전 포착해 골목길, 급경사지 등 취약도로 우선으로 제설제를 살포하고, 많은 적설이 예상되는 지역엔 단계 상향도 검토할 계획이다.

골목길, 급경사지에 비치돼 있는 제설함에 제설제와 장비를 보충해 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 했으며 많은 눈이 예보된 만큼 내 집 앞, 내 점포 앞 눈치우기 동참도 당부했다. 또한 강풍으로 인한 사고가 없도록 야외에 설치된 선별진료소, 도로교통 시설물, 건축공사장 등의 시설물 안전관리도 강화한다.

시는 교통 혼잡에 대비해 강설 즉시 취약지점에 교통경찰이 현장에 집중 배치되고, 폭설시 취약구간에 교통통제가 이뤄질 수 있도록 서울지방경찰청과 협조 체계를 유지한다.

시는 28일 출근길 짧은 시간 눈이 집중되어 내릴 가능성이 있어 출근시간 혼잡을 막고자, 목요일 대중교통 출근시간대 집중배차시간을 30분 연장 운행한다. 지하철은 평소보다 운행횟수를 36회 늘려 운행할 예정이고, 시내버스도 전 노선 모두 출근시간대 최소배차간격 운행을 30분 연장해 노선별로 증회 운행한다. 밤사이 결빙으로 인해 전동차 등 실외 노출 시설물 고장 등 사고가 발생하지 않도록 전동차를 실내 검사고 안에 유치하고, 출고 전 열차 점검 등 시설물에 대한 점검을 철저히 하고 있다.

폭설로 인한 도로통제 및 버스 우회 상황은 도로전광표지(VMS)와 정류소의 버스정보안내단말기(BIT)를 통해 신속하게 안내될 예정이다. 또한 서울교통정보센터 토피스 누리집 (http://topis.seoul.go.kr/)과 트위터(@seoultopis)에서도 확인할 수 있다.

한제현 서울시 안전총괄실장은 “강풍과 함께 짧은 시간에 많은 눈이 내릴 것으로 예보됨에 따라 인력과 장비를 총 동원해 제설작업에 최선을 다할 것”이라며 “눈과 함께 기온이 큰 폭으로 떨어지면 도로가 미끄러울 수 있으니 시민들도 자가용 운행은 자제하고 대중교통을 이용해 줄 것”을 당부했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr