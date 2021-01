네이버, 빅히트와 손잡고 글로벌 엔터 시장 공략

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버가 방탄소년단(BTS)을 키워낸 빅히트엔터테인먼트(빅히트)와 손잡고 글로벌 엔터테인먼트 시장 공략에 나선다.

네이버와 빅히트엔터테인먼트는 각 사가 운영중인 '브이라이브'와 '위버스'의 사용자·콘텐츠·서비스 등을 통합한 새로운 글로벌 팬커뮤니티 플랫폼을 만든다고 27일 밝혔다.

이를 위해 네이버는 빅히트 자회사이자 위버스를 운영하는 '비엔엑스'에 총 4119억원을 투자해 지분 49%를 인수하고, 비엔엑스는 네이버 브이라이브 사업부를 양수한다. 비엔엑스 사명은 ‘위버스컴퍼니(WEVERSE COMPANY Inc.)’로 변경된다.

양사는 BTS를 필두로 K-팝이 만든 팬덤 문화를 확대해 글로벌 MZ세대(밀레니얼과 Z세대 통칭)를 공략한다는 계획이다.

네이버 측은 신규 플랫폼에 대해 "콘텐츠 송출 및 라이브 스트리밍, 커뮤니티 플랫폼 분야에서 최고의 기술을 가지고 있는 네이버의 기술력과 위버스 운영으로 다져진 빅히트의 비즈니스 역량이 더해져 글로벌 엔터테인먼트 시장에서 독보적인 경쟁력을 갖추게 될 것"이라고 설명했다.

양사는 아울러 해당 플랫폼에 국내외 아티스트를 지속적으로 합류시킬 예정이다. 빅히트는 이날 블랙핑크 등이 소속된 YG엔터테인먼트와의 협업 계획도 발표했다.

플랫폼 통합 작업은 약 1년 정도 진행될 예정이다. 또 네이버에서 브이라이브를 비롯해 카페, 밴드 등 그룹 커뮤니티 전문 조직인 그룹& CIC를 맡고 있는 김주관 대표가 비엔엑스 최고기술책임자(CTO)를 맡아 플랫폼 통합 작업을 주도하고 향후 플랫폼의 전체 기술을 총괄할 예정이다. 통합 기간 동안 양 사의 각 서비스는 기존처럼 유지된다.

한성숙 네이버 대표는 "글로벌 시장에서 영향력을 확대하기 위해서는 국내 플랫폼 간의 경쟁을 넘어 시너지를 낼 수 있는 경쟁력 있는 플랫폼 간의 긴밀한 협업이 필요하다"며 "글로벌에서 경쟁력 있는 K-기술에 K-콘텐츠를 더해 글로벌 엔터테인먼트 시장에서 독보적인 플레이어가 될 것"이라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr