광양소방서 ,공동주택 경량칸막이 위치 확인 홍보에 나서

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양소방서(서장 최현경)은 인명피해는 줄이고 피난시설에 대한 안전의식 고취를 위해 공동주택 내 경량칸막이 위치확인 및 피난안내 집중홍보에 나섰다고 27일 밝혔다.

지난해 9월 광양시 고층 아파트 화재에서 평소에 경량칸막이 대한 정보 및 위치를 알고 있던 30대 여성이 태어난지 6개월된 아이를 안고 경량칸막이를 뚫고 옆 세대로 대피해 소중한 생명을 지킬 수 있었다.

경량칸막이는 아파트 등 공동주택 화재발생 시 출입구나 계단으로 대피하기 어려운 상황에 대비해 베란다 벽면에 9mm 얇은 석고보드 등 파괴하기 쉬운 경량구조물로 만들어 화재 시 이를 망치나 발차기 등으로 파손 후 이웃집으로 대피할 수 있도록 설치되어 있다.

지난 1992년 주택법 관련 규정 개정으로 아파트의 경우 3층 이상 층의 베란다에는 경량칸막이 설치를 의무화했고, 지난 2005년 이후 건축된 아파트인 경우 대피공간과 경량칸막이를 선택적으로 설치할 수 있어 경량칸막이가 아닌 별도의 대피공간으로 구성되어 있는 아파트도 있으니 확인하기 바란다고 소방서 관계자는 말했다.

광양소방서 관계자는 “평소 집에 경량칸막이, 완강기 또는 대피공간의 위치를 미리 알아두고 사용법을 숙지하고, 발코니 경량칸막이 부분이나 대피공간에 물건적치 및 수납장 비치로 비상구 역할을 할 수 없다면 그 피해는 고스란히 소중한 가족에게 돌아온다는 걸 명심하길 바란다.”고 당부했다.

