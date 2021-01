"교사는 수업에 전념할 수 있도록" … 경남교육 행정 대전환

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도교육청이 27일 중회의실에서 영상회의시스템을 통해 '1월 교육정책관련자회의'를 개최했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황으로 화상으로 교육감, 부교육감, 본청 국장 및 부서장, 교육장, 직속 기관장 등이 참여했다.

이번 회의는 교실 수업, 학교 행정, 교육복지, 생태환경교육의 대전환 가운데 수업과 행정에서 어떻게 대전환을 가치를 실현할지 논의했다.

이날 회의는 경남형 미래교육지원 플랫폼 '아이톡톡'을 통해 개인 맞춤형 학습·평가체제로 획기적인 변화를 도모하려는데 의미를 둔다.

아울러 교무행정팀 체제 재조직, 학교통합지원센터 전 교육지원청 확대로 교사가 수업에 전념할 수 있도록 양질의 행정 대전환을 이루기 위한 논의의 장이 됐다.

박종훈 교육감은 "우리는 위기를 기회로 전환하며 교육혁신의 역량을 바탕으로 미래형 교실 수업의 모델을 선제적으로 준비했다"며 "미래 교육을 선도한다는 마음으로 경남교육이 대전환을 함께 말들어가자"라고 당부했다.

