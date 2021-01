케이무크에서 해외석학 강의도 본다

한글 자막 있는 해외 석학 강좌 50개 이상 제공

강좌 이수하면 마일리지 적립 제도도 도입

[아시아경제 한진주 기자] 국내 대학 강의를 온라인으로 제공하는 한국형 온라인 공개강좌 '케이무크'에서 해외 석학의 교양강좌도 무료로 볼 수 있게 된다.

27일 교육부와 국가평생교육진흥원은 디지털 대전환 시대를 맞아 케이무크를 개편하고 운영 규모를 확대해 올해 '케이무크 2.0'을 추진한다.

2015년 27개 강좌로 시작한 케이무크는 현재 1000여 개 강좌를 제공한다. 비대면 교육 수요가 늘어나면서 케이무크 신규 가입자 수는 23만4000명, 수강신청 건수는 52만2000건으로 늘어났다. 교육부는 지식 전달 위주에서 심화과정까지 확대하기 위해 올해 237억원의 예산을 투입한다. 지난해 예산의 2배 규모다.

올해부터는 인문·사회 등 분야별 세계 최고 석학들이 출연하는 '해외석학강좌(한국형 마스터클래스)'가 도입된다. 이와 함께 해외 최고의 강좌에 한국어 자막 서비스를 제공해 언어 장벽 없이 수강할 수 있게 된다.

학습자들에게는 진로탐색이나 자녀양육, 업무능력 증진 등 세대별 주요 관심사에 맞춘 '한국인 필수 강좌'도 제공된다. 코딩 실습, 프로젝트형 과제 등 온·오프라인 융합형 심화 과정인 '케이무크+' 강좌도 시범 도입한다. 4

학습을 중도포기하지 않고 학습을 마무리하면 적립금을 제공해 장학재단에 기부하거나 도서 구입에 활용할 수 있는 마일리지 제도도 생긴다. 소속 대학교에서 학점을 인정해주는 강좌를 홈페이지 내에서 확인할 수 있도록 시스템을 개선하고, 학점은행제 강좌 수도 확대할 계획이다. 케이무크 이수증을 취업 등에 활용할 수 있는 방안도 단계적으로 추진한다.

교육부는 올해 케이무크 수강 이벤트도 진행한다. 1∼3월 수강 신청, 3∼5월 이수증 인증 기간에 수강 신청과 이수증을 인증한 사람에게 추첨을 거쳐 소정의 상품을 제공한다.

유은혜 부총리 겸 교육부 장관은 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 비대면 교육의 중요성이 커진 만큼 수요자가 원하는 양질의 강좌를 대폭 확대하고 제도 개선, 예산 확대도 지속해서 이어나가겠다"고 밝혔다.

