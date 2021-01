경북도·성동구 등 지자체 30곳 개인정보보호법 위반

개인정보위, 보호법 위반 30개 지자체 시정조치 권고

업무처리 후 접속기록 미보관 등 위반행위 47건 적발

[아시아경제 구은모 기자] 경상북도와 서울 성동구 등 전국의 지방자치단체 30개 기관이 개인정보 보호법을 위반하고 개인정보 보호에 미흡하게 대처한 것으로 나타났다. 이들 가운데 12개 기관에 대해선 개인정보보호위원회 출범 이후 공공기관 대상으로는 첫 징계권고도 함께 이뤄졌다.

개인정보보호위원회는 27일 제2회 위원회 회의를 개최해 개인정보 보호법을 위반한 지방자치단체 30개 기관을 대상으로 시정조치 권고 처분을 내리고, 이중 12개 기관에 대해서는 징계권고를 병과했다고 밝혔다. 이번 조치는 지난해 8월5일 개인정보위 출범 이후 공공기관을 대상으로 보호법 위반에 대해 책임을 물어 제재한 첫 사례다.

개인정보위는 2019년도 개인정보 관리수준진단 점검 결과 보호수준이 미흡한 지방자치단체 30개 기관을 대상으로 지난해 5월부터 7월까지 현장 실태점검을 실시했다. 점검 결과 주요 법위반 사항으로 ▲ 개인정보처리 시스템 접속기록 미보관(27개 기관) ▲개인정보 취급자간 계정 무단 공유(19개 기관) ▲주민등록번호 암호화 미조치(1개 기관) ▲업무처리 목적 달성 이후 개인정보 미파기(1개 기관) 등 47건을 적발했다.

개인정보위는 이번 시정조치와 함께 개인정보 관리수준 미흡 기관에 대한 컨설팅과 교육도 병행할 예정이다. 미흡 기관의 개인정보보호 담당자와 취급자를 대상으로 개인정보의 안전조치 등에 대한 컨설팅과 역할별·수준별 교육을 주기적으로 진행해 개인정보보호 역량을 강화할 계획이다.

윤종인 개인정보보호위원장은 “국민의 생활접점에서 대규모 개인정보를 수집·처리하는 지자체들에 대해 실태점검과 컨설팅을 지속적으로 실시할 계획”이라며 “이를 통해 지자체가 책임감과 경각심을 갖고 개인정보를 보호하도록 해 국민의 불안감을 해소해 나가겠다“고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr