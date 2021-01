코스피·코스닥 상승 출발했지만…하락 전환 '혼조세'

[아시아경제 이선애 기자] 27일 코스피지수와 코스닥지수가 동시에 상승 출발했지만 금새 하락 전환하는 등 혼조세를 보이고 있다.

이날 오전 9시15분 현재 코스피지수는 전일대비 1.71포인트(0.05%) 하락한 3138.60을 기록중이다. 개인과 기관은 각각 1155억원, 135억원 순매수 중이며, 외국인은 1298억원 순매도 중이다.

업종별로는 운수창고(-0.36%)를 제외한 전 종목 상승세다. 비금속광물(1.37%), 의약품(1.25%), 증권(1.24%), 전기가스업(1.21%) 등의 상승세가 두드러진다.

시가총액 상위 10개 종목은 삼성전자(0.23%), SK하이닉스(-0.39%), LG화학(0.21%), 삼성전자우(-0.51%), NAVER(1.32%), 삼성SDI(0.51%), 삼성바이오로직스(2.49%), 현대차(0%), 셀트리온(0.62%), 카카오(1.19%) 등락률을 보이고 있다.

같은 시각 코스닥지수는 전일대비 2.83포인트(0.28%) 하락한 991.17에 거래 중이다. 개인은 772억원 순매수 중이며, 외국인과 기관은 각각 455억원, 228억원 순매도 중이다.

