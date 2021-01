[클릭 e종목]"휠라홀딩스, 휠라 브랜드 재정비로 수익성 개선 더딜 것"

NH투자증권 보고서

목표주가 6% 하향

[아시아경제 이민지 기자] NH투자증권은 27일 휠라홀딩스 휠라홀딩스 081660 | 코스피 증권정보 현재가 45,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 47,100 2021.01.27 08:02 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"휠라홀딩스, 실적 회복 기조…온라인 채널 강화 기대"[클릭 e종목] 높아진 눈높이 실적으로 충족시킨 휠라홀딩스증권사 애널리스트가 추천하고 AI가 엄선한 유망 종목 close 에 대해 투자의견 매수와 목표주가는 직전보다 6% 줄어든 6만원을 제시했다. 골프 인구 증가로 아쿠쉬네트의 호실적이 기대되지만 휠라의 브랜드 재정비로 수익성 개선이 더디게 나타날 것이란 판단에서다.

지난해 4분기 휠라홀딩스는 매출액 7685억원, 영업이익 796억원을 기록해 지난해 같은 기간보다 각각 3%, 6% 줄어들었을 것으로 추정된다.

부문별로 휠라는 매출액 2927억원, 영업이익 388억원을 기록해 같은 기간 18%, 25% 낮아졌을 것으로 예상된다. 전반적으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산에 따른 실적 부진이 예상되는 가운데 중국은 소비 회복과 이커머스의 고성장을 매출이 20% 늘었을 것으로 관측된다. 미국도 펠로톤 등 신규 판매처 개척과 이커머스 확대에 힘입어 10%가량 성장했을 것으로 보이지만 일회성 비용이 발생할 가능성도 크다.

아쿠쉬네트는 매출액 4435억원, 영업이익 385억원을 기록해 1년 전보다 각각 2%, 16% 증가했을 것으로 보인다. 이지영 NH투자증권 연구원은 “골프가 뉴노멀 시대의 인기 스포츠로 자리 잡은 영향이 컸다”며 “지난해 4분기 미국의 라운딩 횟수는 전년 동기대비 10월 32%, 11월 57%, 12월 37%로 큰 폭의 증가세를 기록해 실적호조로 연결됐다”라고 말했다.

올해 아쿠쉬네트는 글로벌 골프 인구 증가 수혜로 올해 9%의 고성장세를 기록할 것으로 전망된다. 휠라는 상품 제품군 강화와 이커머스 확대 등 미래 성장을 위한 기반을 쌓는 데 집중하겠다는 입장이다. 이에 따라 신규 인력 충원과 연구개발 비용 증가 등이 예상돼 수익성 개선 속도가 느리게 나타날 것으로 예상된다.

이지영 연구원은 “휠라 브랜드 재정비 기간에 아쿠쉬네트가 실적을 뒷받침할 것”이라며 “휠라의 변화는 미래 성장의 발판을 마련한다는 점에서 긍정적”이라고 전했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr