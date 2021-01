◇ 부점장급 승진

(센터장)

▲대구3공단종합금융센터 서석훈

(지점장)

▲잠실지점 구자욱 ▲신용산역지점 김성영 ▲노원종합금융센터 문수현 ▲북수원지점 송재춘 ▲광진구청지점 윤종길 ▲오송지점 이경범 ▲구로지점 이한복 ▲월곡역지점 장봉규 ▲논산지점 조상희 ▲숭실대역지점 조선희 ▲굽은다리역지점 최갑수 ▲포항중앙지점 황희성

◇ 전 보

(수석감사역)

▲상임감사위원실 소속 김성욱

(센터장)

▲서인천종합금융센터 이기범

(지점장)

▲회룡역지점 김민재 ▲공릉역지점 남은애 ▲동암지점 함미경

〈 이상 18명. 끝 〉

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr