티웨이항공, 지난해 국내선 수송객 393만명··…LCC업계 2위

[아시아경제 이동우 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,810 전일대비 40 등락률 -1.40% 거래량 941,367 전일가 2,850 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 티웨이항공, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 1.59% ↑티웨이항공 "김포-제주 9,900원"‥메가 얼리버드 이벤트 새해에도 티웨이항공 타면 '왓챠' 10일 무료 서비스 close 은 지난해 수송한 국내선 여객이 393만명으로 국내 저비용항공사(LCC) 7곳 가운데 두 번째로 많았다고 26일 밝혔다.

항공정보포털시스템(에어포탈) 통계에 따르면 지난해 국내 LCC 7곳의 국내선 수송객수는 총 1699만명으로 집계됐다. 제주항공(435만명)이 가장 많았고 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,810 전일대비 40 등락률 -1.40% 거래량 941,367 전일가 2,850 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 티웨이항공, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 1.59% ↑티웨이항공 "김포-제주 9,900원"‥메가 얼리버드 이벤트 새해에도 티웨이항공 타면 '왓챠' 10일 무료 서비스 close 에 이어 진에어(365만명) 3위, 에어부산(339만명) 4위 순이었다.

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,810 전일대비 40 등락률 -1.40% 거래량 941,367 전일가 2,850 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 티웨이항공, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 1.59% ↑티웨이항공 "김포-제주 9,900원"‥메가 얼리버드 이벤트 새해에도 티웨이항공 타면 '왓챠' 10일 무료 서비스 close 은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹으로 국제선 운항이 대거 중단되자 국내선 중심으로 네트워크를 확대함으로써 국내선 수송객 수 기준 2위를 차지할 수 있었다고 설명했다.

앞서 회사는 지난해 4월 청주~제주 노선을 시작으로 5월 김포~부산, 6월 광주~양양, 김해~양양, 김포~광주, 9월 김해~제주를 신규취항했다.

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,810 전일대비 40 등락률 -1.40% 거래량 941,367 전일가 2,850 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 티웨이항공, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 1.59% ↑티웨이항공 "김포-제주 9,900원"‥메가 얼리버드 이벤트 새해에도 티웨이항공 타면 '왓챠' 10일 무료 서비스 close 은 여객 수요를 늘리기 위해 다양한 이벤트와 중대형 항공기 도입 계획을 발표했다.

새해에는 일출 비행을 국제선 무착륙 비행을 진행해 여행의 기분과 쇼핑도 함께 즐길 수 있는 색다른 시간도 함께 제공하고 있다.

올해 말부터 에어버스 A330-300 항공기를 순차적으로 들여와 호주 시드니, 크로아티아 등 노선 차별화를 통한 수익 개선을 본격적으로 진행할 예정이다.

최신 시설의 훈련센터 운영을 통해 중대형 항공기종에 맞는 훈련과 본격적인 국제선 재운항 시 최상의 안전운항 시스템을 유지해 나간다는 계획이다.

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,810 전일대비 40 등락률 -1.40% 거래량 941,367 전일가 2,850 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 티웨이항공, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 1.59% ↑티웨이항공 "김포-제주 9,900원"‥메가 얼리버드 이벤트 새해에도 티웨이항공 타면 '왓챠' 10일 무료 서비스 close 관계자는 "지난해는 국내선 중심의 빠른 노선 운영을 통해 실적방어와 가동률 확장에 노력을 기울여 왔다"며 "올해에는 앞으로 다가올 새로운 항공 시장의 변화에 빠르게 대처해 안전운항을 기반으로 수익개선과 사업의 다양성을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr