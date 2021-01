"다함께 #착지 합시다" 김일권 시장, 착한임대료 운동 확산 캠페인 동참

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 김일권 경남 양산시장이 착한 임대료 운동 확산을 응원하는 ‘#착지 챌린지’ 캠페인에 동참했다.

착지 챌린지의 ‘착지’는 착한 임대료 지원정책의 줄임말이다.

이번 캠페인은 정부의 임대료 지원정책을 기초지방정부가 한목소리로 홍보하고, 착한 임대료 운동을 정착·확산시킨다는 의미를 담고 있다.

김 시장은 이날 양산시 공식 SNS 채널을 통해 착한 임대료 운동 동참을 호소했다.

현재 시는 착한 임대인이 임차인에게 임대료를 3개월 이상 인하해주면 재산세, 지역자원시설세 등 임대료 인하율에 따라 최대 50%까지 세제 혜택을 주고 있다.

김 시장은 “착한 임대료 확산 운동 챌린지를 통해 임차인과 임대인이 서로 상생할 수 있는 사회적 분위기가 확산하길 기대한다”며 “소상공인들이 코로나19로 인한 어려운 시기를 이겨낼 수 있도록 모든 행정적 노력을 다할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr