[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 26일 용산역에서 ‘철도역 스토리보드 제막식 및 철도역 탐방 가이드북 출판 기념식’을 가졌다고 밝혔다. 철도공단 김상균 이사장(오른쪽 다섯 번째) 등이 기념식을 마친 후 기념촬영을 하고 있다. 국가철도공단 제공

