전남우정청, 설 명절 우편물 ‘특별소통’ 기간 돌입

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남지방우정청이 설 명절 우편물 특별소통에 돌입한다.

26일 전남우정청(청장 정창림)에 따르면 내달 1일부터 16일까지 ‘설 명절 우편물 특별소통기간’으로 정하고 안전한 배달을 위해 비상근무체계에 돌입한다.

이번 설은 코로나19에 명절소포 물량증가까지 겹치는 어려운 상황이 예상된다.

이에 따라 분류작업을 위한 인력을 증원하고, 완벽한 코로나19 방역활동과 동절기 안전사고 예방활동을 통해 우정사업 종사자의 안전한 근로환경 조성과 대국민 우편서비스의 원활한 제공에 최선을 다할 예정이다.

우정사업본부는 특별소통 기간 동안 전국 25개 집중국의 소포구분기(33대)를 최대로 가동하고 운송차량은 2700대를 증차한다.

추가로 분류작업 등에 필요한 임시인력을 2만8000여 명 증원하고 배달·분류 인력의 안전·복지 지원 등 약 42억 원의 예산을 투입한다.

우정사업본부는 지난 추석 이후 코로나19 사회적 거리두기 단계 격상으로 물량이 증가함에 따라 배달인력의 업무 부하 경감을 위해 연중 상시적으로 투입되는 분류 인력도 지속적으로 증원하고 있다.

코로나19 특별방역대책으로 고향·친지 방문 자제 등에 따라 선물 소포가 예상보다 늘어날 것에 대비해 다량 발송 업체에 물량 분산발송을 요청하고, 필요시 인력 및 장비를 즉각 추가 투입할 수 있도록 준비하고 있다.

우편기계 및 전기 시설, 차량에 대해서도 안전매뉴얼에 따라 사전에 현장점검도 완료했다.

이륜차 배달구역은 일몰 전 배달업무 종료 및 한파·폭설 등 기상악화 시에는 배달 정지, 적정물량 이륜차 적재, 차량 운행 중 휴게시간 확보 등을 통해 집배인력의 안전사고 예방활동을 강화할 방침이다.

또 코로나19 관련 시설물 방역을 강화하고 출입자에 대한 상시 발열 체크·마스크 착용 등 예방활동을 지속 실시할 방침이다.

배달 시에도 국민안전을 위해 예고문자를 통한 비대면 배달로 접촉을 최소화 하고, 배달 결과는 반드시 고객에게 발송해 불편이 없도록 할 예정이다.

아울러 설 선물 우편물이 안전하게 정시에 배송되기 위해 ▲어패류·육류등 아이스팩포장 ▲부직포·스티로폼·보자기포장 대신 종이상자사용 ▲ 우편번호·주소 등은 정확하게 쓰고 연락 가능한 전화번호 기재 ▲가급적 1월 29일 이전에 우체국에 소포우편물 접수 등을 당부했다.

정창림 전남지방우정청장은 “설 명절 우편물을 안전하게 배달할 수 있도록 정시소통 매뉴얼 및 안전대책을 마련해 시행한다”면서 “코로나19에 따라 비대면 배달을 실시하며, 물량 폭증 등으로 일부 우편물 배달이 지연될 수 있으므로 국민들의 협조와 양해를 부탁한다”고 말했다.

