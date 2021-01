與 "국민의당, 국민 생존 문제 놓고 당내 입장 差…정쟁 도구 삼지 마라"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 극복을 위한 국민의힘의 대안을 물으며 "국민의 절박함을 정쟁의 도구로 삼지 마라"로 비판했다.

허영 민주당 대변인은 26일 오후 현안 서면 브리핑을 통해 "최근 국민의힘 김종인 비대위원장은 소상공인과 자영업자 피해를 보상하는데 정부 재정을 적극적으로 투입해야한다고 밝혔다"며 "그런데 당의 논평은 상생연대 3법이 선거용 매표 법이라며 나라를 위태롭게 하는 악법이자, 선거를 위한 급조용 대책이라고 비난한다"고 꼬집었다.

이어 "대체 국민의힘 공식 입장은 무엇이냐"고 따져물었다.

허 대변인은 "국민의 생존 문제를 놓고도 당내 입장이 이렇게 극명하게 갈리는 것은 무조건적 반대를 위한 비난임을 방증한다"면서 "국민의힘은 뚜렷한 근거와 대안도 제시하지 못한 채, 발목잡기로 반사이익을 노리려는 구태정치에서 벗어나기 바란다"고 말했다.

또한 "구체적이고 합리적인 대안을 제시하는 것이 민생을 살피고 국가 발전에 도움되는 일임을 명심하고 제1야당에 걸맞는 행보를 보여주기 바란다"고 덧붙였다.

더불어민주당은 상생연대 3법의 신속하고 실효성 있는 법제화로 자영업자와 소상공인 등 국민의 고통을 해소하는 데 최선을 다하겠다는 방침이다.

전일 문재인 대통령이 자영업자 영업이익을 보전하는 손실보상제 법제화를 주문한 것과 관련해 민주당은 본격 논의에 들어가겠다고 화답했다.

김태년 더불어민주당 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "민주당은 정부와 함께 팬데믹에 따른 손실보상 제도화를 위한 입법 논의를 진행하겠다"고 밝혔다.

민주당은 2월 임시 국회에서 해당 법안 처리를 목표로 하고 있다. 보상 규모는 현재 소상공인에게 지급되는 3차 재난지원금보다 상향될 것으로 전망된다. 홍익표 정책위의장은 이날 오전KBS 라디오 '김경래의 최강시사'와의 인터뷰에서 "최근 소상공인에 대한 3차 재난지원금이 이뤄지고 있기 때문에 그 기준에서 지원 규모와 수준을 상향하는 것도 고려해보고 있다"고 말했따.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr