수서고속철도(SRT) 설 연휴 열차 승차권 예매가 시작된 26일 서울 강남구 SRT 수서역이 한산하다. 올해 설 명절 승차권 애매는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 전염 우려로 100% 온라인으로만 예매를 진행하며 사회적 거리두기를 위해 창가 측 좌석만 예매할 수 있다. 이날 26일 경로·장애인고객 우선예매를 시작으로 27일 경부선, 28일 호남선 순으로 예매를 진행한다./김현민 기자 kimhyun81@

