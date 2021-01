경주시, 박목월 시인 생가 새봄맞이 리뉴얼 … 지붕 이엉 교체

전통적인 자연 초가지붕 고수, 생가 원형 모습 생동감 있게 보여줘

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 한국문단의 거봉이자 청록파 시인으로 잘 알려진 박목월(朴木月·1915~1978) 시인 생가의 지붕이 봄맞이 새 옷으로 갈아입었다.

26일 경주시에 따르면 건천읍 모량리 소재 박목월 시인 생가 초가지붕의 묵은 볏짚을 털어내고, 새 볏짚을 엮어 만든 이엉을 얹는 작업과 함께 생가 주변을 말끔하게 단장했다.

시는 지난 13일부터 19일까지 생가 지붕 교체작업을 진행했다. 사업비는 1300만원이 투입됐다.

이번 초가지붕 새 단장은 인조 볏짚으로 대체되는 시대적 흐름 속에서도, 전통 방식으로 생가를 옛 모습 그대로 유지하기 위한 작업으로 더욱 의미가 깊다는 게 경주시의 설명이다.

강인구 경주시 문화예술과장은 "오늘날 생가 복원 시 대부분이 인공 초가지붕을 선호하는 추세이나, 박목월 시인 생가 지붕을 자연 초가지붕으로 선택한 것은 당시 선생이 살았던 생가 모습을 생동감 있고 현실성 있게 보여줘 옛 풍치를 살리기 위한 것"이라고 설명했다.

한편 경주시는 박목월 시인의 문학적 위업을 기리기 위해 지난 2013년 8월 사업비 23억원을 들여 건천읍 행정길 61에 옛 모습 그대로 복원한 바 있다. 이곳은 4319㎡ 부지에 안채와 사랑채, 디딜방앗간, 우물, 시낭송장, 정자, 밀밭, 동상, 관리동 등을 갖추고 있다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr