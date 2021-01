[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도 함안군보건소가 2021년 어르신 인공관절 수술비 등 지원 사업을 연말까지 추진한다.

이 사업의 지원 대상은 만 60세 이상 의료급여수급권자로, 1월 기준 건강보험료 부과기준 하위 50%에 해당하는 군민이다.

직장가입자의 경우 10만3000원 이하, 지역가입자의 경우 9만7000원 이하 납부자가 대상이 된다.

지원 한도액은 1인 본인부담금 200만원이내로 한쪽 관절 수술 시 100만원이내, 양쪽 관절 수술 시 200만원이내다.

지원 내용은 만성 퇴행성 관절염 등으로 인한 무릎관절·고관절의 인공관절 치환술 의료비 본인부담금이며 검사비, 수술비 등이 포함된다.

자세한 내용은 보건소 진료 담당으로 문의하면 상세히 안내받을 수 있다.

