노블바이오, 코로나19 검체 수송키트 생산능력 확대 “시장수요 선제적 대응”

[아시아경제 유현석 기자] 신종 코로나바이러스(코로나19) 시작으로 변종 바이러스가 지속적으로 출현하고 있어 진단에 대한 수요가 급증하고 있는 가운데 노블바이오가 시장 수요 대응력 강화에 나선다.

현재 노블바이오의 검체 수송키트 생산공장은 풀가동 상태임에도 불구하고 글로벌 1위 체외진단 기업 애보트를 비롯해 국내외 진단키트 회사들의 주문량을 생산하지 못하고 있다. 생산설비 증설은 3월까지 완료될 예정으로 월 1억개에서 월 2억개로 대폭 확대될 예정이다. 이로써 대기 수요사의 주문량을 소화할 수 있을 것으로 회사 측은 기대했다.

노블바이오는 2008년부터 수송키트 분야 꾸준한 연구개발을 통해 독보적인 기술력을 확보했으며, 다양한 바이러스 특성에 맞는 검체채취 방식 및 적용기술 개발력을 보유하고 있다. 이를 기반으로 다수의 국내외 특허를 확보했으며, 스왑의 경우 유일하게 의료기기 2등급을 허가받은 제품이다. 또, 미국 FDA승인, 유럽 CE IVD 인증을 기반으로 국내 독점공급은 물론 이탈리아를 제외한 60개국 이상의 국가에 공급하고 있다.

회사 관계자는 “체외진단에서 유일하게 체내로 들어가는 스왑 특성 상 높은 허가기준과 진입장벽이 높은 편이지만 노블바이오의 수송키트는 기술력과 전 공정 자체 생산화를 바탕으로 세계 최대 규모의 생산량을 확보하고 있다”며 “현재 1월 주문량은 월 1억 4000개로 월마다 지속적으로 주문량이 늘어나고 있어 빠르게 증설을 완료하고 최대 매출액을 달성할 계획”이라고 설명했다.

이어 “올해 3분 신속진단키트뿐 아니라 코로나 백신 접종 후 항체 생성 여부를 확인할 수 있는 중화항체 진단키트 등 새로운 진단키트들이 상용화될 것으로 예상돼 노블바이오는 기술력을 바탕으로 신기술에도 적용할 수 있도록 지속적인 연구개발을 이어갈 것”이라고 덧붙였다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr