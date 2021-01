[아시아경제 임혜선 기자]페리에 등 해외 식음료 제품 공식 수입사 커피앤칵테일이 유럽 1위 식물성 음료 브랜드인 알프로 제품을 국내 시장에 처음 내놓는다. 알프로는 비건(Vegan) 문화를 선도하는 다국적 식음료 기업 다논의 브랜드다.

커피앤칵테일은 알프로 브랜드와 유통 및 판매 계약을 맺고 대표 제품인 알프로 바리스타 시리즈의 플레이버 3종(오트·코코넛·아몬드)을 출시했다고 25일 밝혔다.

알프로는 커피 및 카페 음료 제조에 적합한 바리스타 전용 식물성 음료로, 카페 음료에 풍미를 더해준다. ‘바리스타 오트’는 깔끔하고 담백한 맛이, 코코넛은 부드럽고 달콤한 향이, 아몬드는 고소함 특징이다.

알프로는 건강한 식습관과 지속 가능한 생활을 위해 귀리, 아몬드, 코코넛, 캐슈넛, 콩 등 각종 식물성 원료를 바탕으로 한 다양한 식음료 제품을 선보이고 있다.

