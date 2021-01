"랜선 명절 준비" 11번가, 설 특집 라이브방송 40회 진행

신선식품부터 디저트, 간편식…라이브방송 특가·고객참여 이벤트

2월7일까지 설 선물 프로모션…25개 대표 브랜드 3000여개 상품

[아시아경제 김유리 기자] 11번가는 선물세트, 명절음식 등을 구매할 수 있도록 라이브방송을 강화한다고 25일 밝혔다. 설 직전인 오는 2월11일까지 총 40여차례 라이브방송을 진행할 계획이다.

이번 명절에 간편한 홈파티, 집콕을 위한 명절 음식 준비, 온라인을 통한 얼리버드 선물 구매 등 새로운 수요가 늘어날 것을 겨냥해 다채로운 브랜드, 인플루언서와 협업한 라이브방송을 '라이브11(LIVE11)'을 통해 매일 2~3차례 선보인다. 매 방송 때마다 라이브방송 특가, 고객참여 이벤트 등이 마련된다. NS홈쇼핑, GS홈쇼핑, 신세계티비쇼핑 등 홈쇼핑부터 나뚜루, 오뚜기, 아모레퍼시픽, 롯데제과 등 대표 브랜드, 개그맨 유민상, 김민경, 오나미 등과 다양한 협업을 통해 콘텐츠 경쟁력을 높였다는 설명이다.

25일 오전 11시 NS홈쇼핑과 함께하는 '한복선 양념LA갈비' 방송에서는 한복선 양념LA갈비(500g, 6팩)을 정가 대비 13% 저렴한 4만6900원에, 하림 순수한밥(210g, 20팩)을 2만9000원에 판매한다. 방송 중 진행되는 라이브퀴즈 참여고객에게는 선착순으로 SK페이 포인트 2000원을 증정한다.

▲통영 근해통발수협의 '손질 순살 바다장어', 제주농협의 '한라봉천·혜향 선물세트'(2월1일) ▲충주씨샵 '한우·사과 선물세트'(2월2일) ▲오팜 '마장동 한우 1++'(2월5일) ▲경기도주식회사 '한우·견과 선물세트'(2월8일) ▲신세계티비쇼핑 '테이스티홈 한우·LA갈비·이베리코'(2월8일) 등도 준비됐다.

'홈파티' 수요를 겨냥, 디저트·간편식 등을 앞세운 라이브방송도 마련했다. ▲개그맨 유민상과 함께하는 '나뚜루 아이스크림' 먹방(1월25일) ▲개그우먼 김민경, 오나미, 박소영과 함께하는 '미니언즈 찹쌀떡' 먹방(1월27일) ▲오뚜기와 서울 장충동 빵집 태극당이 콜라보한 냉동피자인 '옛날핏자' 단독 선런칭 방송(1월27일) ▲롯데제과 과자선물세트(1월29일) ▲GS홈쇼핑과 함께하는 '필라델피아 치즈케이크'(2월4일) 방송 등이 진행된다.

명절선물 스테디셀러인 화장품 선물세트 라이브방송도 준비했다. ▲설화수 설 선물세트(2월2일) ▲아모레퍼시픽 설 선물세트(2월3일) 등 방송 시간대 평소 대비 약 25% 저렴한 가격에 판매한다.

남은희 11번가 커머스혁신 담당은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 속 비대면으로 명절 먹거리와 설 선물을 미리 준비하는 고객들이 라이브방송을 통해 혜택과 재미를 동시에 얻을 수 있도록 경쟁력 있는 콘텐츠를 마련했다"며 "올해는 비대면 시대를 주도할 라이브방송에 더욱 힘을 싣는 해가 될 것"이라고 말했다.

11번가는 25일부터 오는 2월7일까지 마트 주요 25개 대표 브랜드 3000여개 상품 대상 설 프로모션을 이어간다. 대표 브랜드를 하루 한 개씩 특가에 선보이고 10% 할인(2만원 이상 최대 3000원) 쿠폰, 11번가 신한카드 전용 1만원 할인(5만원 이상 구매 시)쿠폰 발급 등의 혜택도 마련했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr