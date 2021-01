[아시아경제 이민지 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 158,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 161,000 2021.01.25 08:05 장시작전(20분지연) 관련기사 대웅제약, CDMO 진출…첨단바이오의약품 제조업 허가제이엘케이, 1억 규모 AI DB 플랫폼 기술개발 공급 계약대웅제약, 코로나19(카모스타트) 테마 상승세에 5.67% ↑ close 은 25일 국내 식품의약품안전처로부터 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 노출된 대상자에 대한 ‘DWJ1248’의 코로나19 예방 목적 임상 3상 시험계획을 승인받았다고 공시했다.

회사 측은 “코로나19 바이러스 노출 후 14일 내 양성 전환율을 평가해 DWJ1248의 잠재적인 유효성을 평가할 것”이라며 “코로나19 바이러스에 노출된 밀접접촉자, 자가격리자 등 고위험군에 대한 감염 예방 효과를 확인할 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr