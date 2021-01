플레이즈키즈프로, '홈트' 열풍 반영한 '봄·여름 시즌' 상품 선보여

[아시아경제 이승진 기자] 유아동복 기업 한세드림의 플레이키즈프로가 '홈 트레이닝' 트렌드를 반영한 2021 S/S(봄/여름) 콘셉트를 선보인다고 25일 밝혔다.

플레이키즈프로는 이번 시즌 전체 상품 중 60%를 상하의 세트를 포함한 트레이닝 제품으로 구성했다. 아이들이 활동할 때 불편하지 않도록 프렌치테리와 트리콧 원단을 사용해 편안한 착용감을 극대화한 것이 특징이다.

조던 키즈는 '점프맨 바이 나이키' 로고를 이번 시즌부터 선보인다. ‘점프맨윈드러너’, ‘TC점프맨풀집’, ‘TC점프맨팬츠’, ‘FT점프맨후드티’ 등을 만나볼 수 있으며 제품 사이즈는 105부터 170까지 다양하게 준비돼 선택의 폭을 넓혔다.

나이키키즈는 아이보리, 핑크, 민트 등 화사한 색상이 돋보이는 트레이닝 세트를 준비했다. ‘AOP블락윈드러너’, ‘저지에센셜풀집후디’, ‘저지에센셜팬츠’는 다가오는 봄 분위기를 표현했다. 사이즈는 105부터 130까지 3~6세를 대상으로 출시됐다.

이 외에도 플레이키즈프로는 ‘신학기 백팩 할인 프로모션’을 진행한다. 멤버십 대상으로 10% 할인 혜택을 제공하며, 조던키즈의 ‘에어스쿨 백팩’, ‘점프맨 클래식 백팩’과 컨버스 백팩을 포함한 총 8종의 상품을 오는 2월 28일까지 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

오건영 한세드림 플레이키즈프로 바잉MD는 “아이들이 집에 있는 시간이 많아진 만큼, 집에서도 멋과 활동성을 모두 누릴 수 있는 제품을 기획하고 싶었다”며 “세련된 디자인과 뛰어난 착용감으로 벌써부터 호평이 이어지고 있다”고 전했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr