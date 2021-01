구로구, 취약계층 지원물품 마련하는 ‘설맞이 기부나눔 사업’ 전개

2월9일까지 동주민센터·푸드뱅크마켓에서 식료품, 생필품 기부 받아



[아시아경제 박종일 기자] 구로구(구청장 이성)가 ‘설맞이 기부나눔 사업’을 전개한다.

구로구는 “각계각층 주민들의 참여로 취약계층을 위한 지원물품을 마련하는 ‘설맞이 기부나눔 사업’를 전개한다”고 25일 밝혔다.

설맞이 기부나눔 사업은 각 가정에서 보관 중인 식료품과 생필품을 어려운 이웃에게 나눠주는 사업이다. 주민들이 물품을 기부하면 구로구푸드뱅크마켓(구로동로50길 10)을 통해 어려운 이웃들에게 전달한다.

기부 가능 물품은 쌀, 라면, 통조림 등 식료품과 비누, 세제, 휴지 등 생필품이다. 유통기한이 1개월 미만이거나 신선제품·유제품 등 식중독 우려가 있는 품목은 제외된다.

참여를 원하는 이는 2월9일까지 가까운 동주민센터나 구로구푸드뱅크마켓을 방문하면 된다.

구로구 관계자는 “이번 사업을 통해 접수된 물품은 홀몸어르신, 장애인, 다문화가정 등 지역 내 어려운 이웃들에게 전달된다”며 “모두가 행복한 설을 보낼 수 있도록 주민 여러분의 많은 참여 부탁드린다”고 전했다.

한편 구로구는 취약계층 주민들의 편의를 위해 구로구푸드뱅크마켓을 리모델링하고 이달 18일 재오픈했다.

구로구청 복지정책과, 구로구푸드뱅크마켓

박종일 기자 dream@asiae.co.kr