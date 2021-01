마포구 ‘책은 사랑을 싣고’ 마음 처방 프로그램 운영

코로나 시대 위로와 관련된 ‘책과 엽서’ 통해 따뜻함 공유·감수성 제고...온·오프라인 채널로 엽서 내용 공유, 따뜻한 서로 간 소통으로 코로나블루 해소

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)는 26일부터 책과 엽서를 통해 서로를 위로하고 안부를 전하는 ‘책은 사랑을 싣고’ 프로그램을 운영한다.

코로나19로 인한 코로나블루 해소를 돕기 위해 마련된 이번 프로그램은 책, 엽서라는 매개체를 통해 온정을 나눌 수 있는 일상 속 소소한 이벤트이다.

‘책은 사랑을 싣고’는 마포구민 또는 마포구립도서관 이용자라면 누구나 참여가 가능하다.

도서를 대출하는 주민이 ‘코로나 시대의 위로’와 관련된 질문이 담긴 엽서를 받아 내용을 작성한 뒤 제출하면 도서관이 이를 모아 온·오프라인 채널을 통해 공유하는 방식으로 운영된다.

엽서에 실린 질문은 ▲위로가 되는 책 속의 한 문장 또는 구절은?(위로가 되는 그림 따라 그리기) ▲오늘 같은 날씨에 어울릴 만한 책 또는 음악, 영화는? ▲올해의 나만의 작은 목표 또는 바람은? ▲코로나 시대를 살아가면서 생긴 집콕 취미는? ▲코로나가 없어지면 가장 먼저 하고 싶은 것은? 등 5가지로, 책을 통한 위로와 코로나19 극복에 대한 희망을 함께 나누려고 한다.

코로나19로 비대면 방식의 소통이 확대되는 요즘, 구는 이번 이벤트를 통해 아날로그 감성의 엽서로 서로에게 위로와 안부를 전하는 특별하고 소중한 순간을 제공하게 될 것으로 기대된다.

도서관 관계자는 “마포구립도서관이 ‘책은 사랑을 싣고’ 프로그램 운영을 통해 구민들의 따뜻한 마음과 마음이 만나도록 가교 역할을 할 수 있기를 기대하고 있다”고 말했다.

유동균 마포구청장은 “장기화된 코로나 시대에 우리 구민들이 일상에서의 따뜻한 위로와 소통을 통해 하나의 공동체로 나아가는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

이번 프로그램은 마포구립도서관 15개관에서 참여가 가능하며 제작된 질문 엽서가 소진되면 종료된다.

자세한 사항은 마포중앙도서관 도서관운영팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr