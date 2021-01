강남구,블록체인 개발자·AI 엔지니어 등 양성

1월25~2월8일 ‘혁신인재육성 아카데미’ 운영 교육기관 모집...AI 엔지니어, 클라우드 시스템 엔지니어, 커머스 크리에이터 등 과정 진행

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 청년일자리 창출을 위한 ‘혁신인재육성 아카데미’를 추진, 과정을 운영할 교육기관을 이달 25일부터 다음달 8일까지 15일간 공개 모집한다.

구는 지역내 만 39세 이하 청년 구직자 30~50명을 대상으로 4차산업과 유망 신직업 분야 직업훈련을 통한 혁신인재육성을 위해 이번 아카데미 운영을 기획했다.

공모를 통해 운영할 민관전문기관·단체를 선정한 뒤 블록체인 개발자, AI 엔지니어, 클라우드 시스템 엔지니어, 커머스 크리에이터 등 과정을 진행할 예정이다.

공모 대상 기관은 서울시 내 주사무소의 소재지를 두는 비영리단체, 법인 또는 ‘직업능력개발훈련 품질관리에 관한 규정’ 제29조에 따른 우수 훈련기관 중 강남구 내에 소재한 교육장을 확보하거나 확보 가능한 기관이다.

지원신청서와 관련서류를 지참해 일자리정책과로 방문 접수하면 된다.

자세한 사항은 강남구청 홈페이지 고시·공고 게시판을 확인하거나 일자리정책과로 문의할 수 있다.

한편, 강남구는 지난해 12월 코로나19 극복을 위한 일자리정책으로 최고점을 받아 ‘대한민국 일자리 어워드’에서 대상인 대통령직속일자리위원회 부위원장상을 수상한 바 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr