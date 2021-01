“아빠 여기 있어 괜찮아” 광주 한 어린이집 코로나 전수검사

인근 교회서 15명 확진…밀접 접촉 확인

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] “아빠 여기 있으니까 울지 말고 검사받아. 괜찮아.”

24일 오전 10시께 광주광역시 북구 신용동 한 어린이집 앞은 분주했다.

전날 광주 북구 신용동 한 교회를 중심으로 15명이 코로나19 확진 판정을 받으면서 밀접접촉으로 분류된 인근 어린이집 직원과 원아 150여 명에 대한 전수조사를 실시하기 위해서였다.

의료용 방호복을 입은 20여 명의 의료진은 어린이집 마당에 책상을 설치하고 각종 장비와 동선을 확인했다.

어린이집 입구에는 거리두기를 표시하는 노란색 발판을 일정 거리를 두고 놓는 것도 잊지 않았다.

의료진들이 검사 준비로 바삐 움직이는 사이 이날 검사를 받으라는 연락을 받은 학부모들은 아이들의 손을 잡고 속속들이 도착했다.

낯설고 긴장감이 흐르는 분위기 때문인지 아이들은 부모의 손을 꼭 잡고 있었으며, 마스크로 얼굴의 절반을 가린 부모들의 눈빛에서도 긴장감이 느껴졌다.

의료진 2~3명이 검사를 받는 한 아이에게 붙어 “괜찮아. 금방 끝나”라며 달래면서 검사를 진행했지만 기다란 면봉이 코 깊숙이 들어가자 찡그림과 동시에 울음이 터져 나오기도 했다.

떨어져서 지켜보던 한 부모는 “끝나고 자장면 먹으러 가자”며 아이를 안심시키려고 하면서도 자신이 검사를 받는 것처럼 얼굴을 찡그리기도 했다.

학부모 정모씨는 “요즘 코로나가 잠잠하다 싶었는데 또 확산할까 걱정된다”면서 “오늘 검사를 받은 우리 아이들이 모두 코로나 감염이 없어야 할 텐데…”라고 말끝을 흐렸다.

한편 전날 광주지역에서는 북구 신용동 한 교회를 중심으로 15명이 코로나19 확진 판정을 받았다. 광주시청에 마련된 임시선별검사소에서 검사를 받은 한 시민이 양성 판정을 받음에 따라 역학조사를 통해 밀접접촉자를 분류, 검사하는 과정에서 확인됐다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr