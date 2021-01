[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 산발적으로 빗방울이 떨어지고 있는 광주·전남 지역에 주말까지 비 소식이 예보됐다.

광주지방기상청은 22일 현재 제주도 남쪽 해상을 지나는 기압골 영향으로 내리는 비가 24일 새벽까지 이어지겠다고 밝혔다.

이날 밤 전남 남해안을 중심으로 내리기 시작한 비는 다음날인 23일 아침 대부분 지역으로 확대돼 24일 새벽에 그치겠다.

이 기간 예상 강수량은 10~30㎜다. 해안에는 가시거리 200m 이하 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.

23일부터는 기온이 올라 대부분 지역이 영상권에 들겠다.

23~24일 아침 최저기온은 4~9℃, 1~6℃, 낮 최고기온은 10~13℃, 10~14℃ 분포를 보이겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 ‘좋음’ 수준으로 예상된다.

