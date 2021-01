그린패키지솔루션, 경북대 산학협력단과 친환경 신소재 공동개발 계약

플라스틱 대체 산업용 패키지 등 개발

[아시아경제 김종화 기자] 친환경 신소재 패키지 기업 그린패키지솔루션(대표 안성훈)이 22일 경북대학교 산학협력단과 기술이전계약을 체결했다고 밝혔다.

그린패키지솔루션은 플라스틱을 대체할 수 있는 산업용 패키지 제조뿐 아니라 수분 흡입 방지, 식품용 특수보냉 패키지 등 기능성을 더해 차별화된 산업용 패키지를 개발하고 있다.

이번 협약에 따라 그린패키지솔루션은 경북대학교 고분자공학과 곽기섭 교수 연구팀과 ‘친환경 신소재 개발’을 위한 공동연구를 진행하고 상호 인적 교류, 정기 세미나를 통한 협력을 진행할 예정이다. 이를 바탕으로 국내외에서 빠르게 성장하고 있는 친환경 패키지 시장에서 선도적인 역할을 하게 될 것으로 기대된다.

회사 측은 “이번 계약을 통해 친환경 신소재 분야의 맞춤 인재를 양성하고, 친환경 패키지 전문 업체로서 경쟁력을 갖추게 됐다”며 “친환경 소재 개발 분야에서도 많은 업체가 존재하지만 그린패키지솔루션이 가진 기술력이 경쟁업체보다 우수함이 증명돼 이번 경북대 산학협력단과 기술이전계약서가 체결됐다"고 강조했다.

안성훈 그린패키지솔루션 대표는 “나날이 커지고 있는 친환경 패키지 시장에서 특수한 기능성을 갖춘 패키지 개발이 더욱 중요해지고 있다”며 “이번 산학협력 및 공동연구개발을 통한 산·학간 시너지 효과로 매출성장과 신시장 개척에 많은 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

