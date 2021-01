[아시아경제 지연진 기자] 삼성SDI가 22일 나흘연속 상승세를 이어가며 52주 최고가를 갈아치웠다.

이날 오후 3시 기준 전일대비 4만9000원 오른 7만9500원에 거래되고 있다. 장중에는 80만9000원까지 치솟으며 52주 최고가를 기록했다.

이날 삼성SDI에는 외국인 투자금이 집중적으로 쏠렸다. 외국인이 1559억원 어치를 순매수했다. 삼성SDI는 전기차 등에 필요한 2차 전지를 제조사로 주목받고 있다.

