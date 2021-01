기관 팔고, 개인 사고…코스피, 하루 종일 '혼조세'

네이버·삼성 SDI '강세'

[아시아경제 지연진 기자] 22일 주식시장은 오후들어서도 개인투자자의 순매수세와 기관의 팔자 행렬에 맞물리며 혼조가 이어지고 있다.

코스피는 이날 오전 1시55분 기준 전일대비 1.05 포인트(0.06%) 하락한 3159.14로 거래되고 있다. 이날 3167.22로 상승 출발한 코스피는 장초반부터 3155.15로 하락 전환한 뒤, 오전 9시33분 3161.94(0.03%)로 반등하다 다시 내리막을 걷는 등 등락을 거듭하고 있다.

개인이 9893억원 어치 순매수한 반면, 기관과 외국인이 각각 8756억원과 1376억원 어치를 순매도 중이다.

시가총액 상위 종목 중 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 347,000 전일대비 24,500 등락률 +7.60% 거래량 2,950,002 전일가 322,500 2021.01.22 14:33 장중(20분지연) 관련기사 나재철 금투협 회장 "공매도 재개 여부 결정, 서둘러야"(종합)맥못추는 셀트리온 3형제…반등은 언제쯤네이버, 사상최고가…시총 4위 탈환 close )(7.60%)와 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 803,000 전일대비 58,000 등락률 +7.79% 거래량 809,870 전일가 745,000 2021.01.22 14:33 장중(20분지연) 관련기사 삼성SDI, 2차전지(생산) 테마 상승세에 7.65% ↑네이버, 사상최고가…시총 4위 탈환개인 vs 기관 치열한 공방, 코스피 '혼조'…코스닥은 '하락' close (5.50%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 468,000 전일대비 14,000 등락률 +3.08% 거래량 1,033,338 전일가 454,000 2021.01.22 14:33 장중(20분지연) 관련기사 개인 vs 기관 치열한 공방, 코스피 '혼조'…코스닥은 '하락'카카오, 검색 상위 랭킹... 주가 0.44%코스피, 1.49% 상승 3160.84 마감...종가 기준 사상 최고가(종합) close (2.64%) 등 기술 대형주들은 강세를 보이고 있는 반면, 나머지는 하락세다. 특히 네이버는 이날 오전 역대 최고가인 35만원에 거래되며 현대차를 누르고 한 때 시총 4위를 탈환하기도 했다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 87,500 전일대비 600 등락률 -0.68% 거래량 23,786,451 전일가 88,100 2021.01.22 14:33 장중(20분지연) 관련기사 나재철 금투협 회장 "공매도 재개 여부 결정, 서둘러야"(종합)테슬라 공급사 선정! ‘주가급등’ 할 전기차 대장 株 찾았습니다.삼성전자 손잡고 파운드리 키우는 인텔 close 는 장초반 8만9700원까지 올랐다 등락을 이어가고 있다.

같은시간 코스닥은 1포인트(0.10%) 하락한 980.40으로 거래되고 있다. 코스닥도 이날 984.30(0.30%)으로 상승 출발한 뒤 등락을 거듭하는 중이다.

셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 144,800 전일대비 1,800 등락률 +1.26% 거래량 1,198,045 전일가 143,000 2021.01.22 14:33 장중(20분지연) 관련기사 맥못추는 셀트리온 3형제…반등은 언제쯤코스피, 1.49% 상승 3160.84 마감...종가 기준 사상 최고가(종합)코스피, 개인·매수세에 '3100선' 유지 close (1.19%)와 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 173,800 전일대비 6,100 등락률 +3.64% 거래량 425,853 전일가 167,700 2021.01.22 14:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 1.49% 상승 3160.84 마감...종가 기준 사상 최고가(종합)코스피, 개인·매수세에 '3100선' 유지코스피, 외국인·개인 매수세에 상승세 유지 close (3.40%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 195,300 전일대비 3,500 등락률 +1.82% 거래량 283,318 전일가 191,800 2021.01.22 14:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·개인 매수세에 상승세 유지반등한 코스피, 3100선 탈환하며 상승마감코스피 장 초반 1%대 상승세… 3100선 회복 close (2.03%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 165,300 전일대비 2,200 등락률 +1.35% 거래량 153,137 전일가 163,100 2021.01.22 14:33 장중(20분지연) 관련기사 반등한 코스피, 3100선 탈환하며 상승마감[실전재테크]드라마부터 게임까지…'콘텐츠' 무기로 홀로선 코스닥 강자들코스피 장 초반 1%대 상승세… 3100선 회복 close (1.72%) 등이 오름세를 보였고, 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 179,000 전일대비 1,600 등락률 -0.89% 거래량 280,029 전일가 180,600 2021.01.22 14:33 장중(20분지연) 관련기사 맥못추는 셀트리온 3형제…반등은 언제쯤코스피, 외국인·개인 매수세에 상승세 유지반등한 코스피, 3100선 탈환하며 상승마감 close (-0.72%)과 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 91,100 전일대비 600 등락률 -0.65% 거래량 293,176 전일가 91,700 2021.01.22 14:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·개인 매수세에 상승세 유지에이치엘비, 주가 9만 3000원.. 전일대비 -0.11%반등한 코스피, 3100선 탈환하며 상승마감 close (-0.65%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 147,500 전일대비 2,600 등락률 -1.73% 거래량 121,765 전일가 150,100 2021.01.22 14:33 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 1.49% 상승 3160.84 마감...종가 기준 사상 최고가(종합)코스피, 개인·매수세에 '3100선' 유지코스피, 외국인·개인 매수세에 상승세 유지 close (1.53%) 등은 하락했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr