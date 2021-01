김해시, 2021년 매입임대주택 예비입주자 모집

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 2월 15일부터 2021년 매입임대주택 예비 입주자 신청을 받는다.

매입임대주택은 한국토지주택공사(LH)가 도심 내 저소득 계층이 현 생활권에서 안정적으로 거주할 수 있도록 다가구 등 기존주택을 매입해 개·보수 후 시중 시세의 30% 수준으로 임대하는 제도다.

모집 세대는 총 500세대로 생계·의료 수급자, 보호 대상 한부모가족, 주거지원 시급 가구, 가구당 월평균 소득 70% 이하 장애인, 저소득 고령자 등 공고일 (2021.1.18.) 기준 시에 주민등록이 등재된 무주택가구 구성원을 대상으로 한다.

입주 희망자는 내달 15일부터 24일까지 주민등록상 거주지 읍·면·동 행정복지센터로 신청하면 된다.

또한 LH에서 내달 1일부터 17일까지 다자녀 전세 임대 입주자 51세대를 모집한다.

다자녀 전세 임대는 아동 가구의 주거 안정을 위해 2자녀 이상 양육하는 가구 중 기초생활 수급자, 차상위계층, 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득 70% 이하에 해당하는 무주택가구 구성원을 대상으로 한다.

입주대상자로 선정되면 전세금 8500만원 범위 내에서 대상자가 전세 주택을 결정한다.

그 후 LH 측에서 해당 주택 소유자와 전세 계약을 체결해 이를 대상자에게 저렴하게 재임대하는 제도다.

신청은 LH 홈페이지 청약센터를 통해 온라인 신청만 가능하다.

시 공동주택과장은 “시에서 접수, 입주자 선정하는 매입임대·전세임대주택뿐만 아니라 LH에서 직접 접수, 입주자 선정하는 매입임대·전세임대주택도 대상자에게 안내문 발송 등 적극적으로 홍보해 정책 혜택의 누수가 없도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

