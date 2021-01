[아시아경제 장효원 기자] 데브시스터즈 데브시스터즈 194480 | 코스닥 증권정보 현재가 19,050 전일대비 1,800 등락률 +10.43% 거래량 211,553 전일가 17,250 2021.01.22 09:57 장중(20분지연) 관련기사 데브시스터즈, 모바일게임(스마트폰) 테마 상승세에 6.55% ↑데브시스터즈, 1Q 영업익 5억…전년比 흑자전환데브시스터즈, 2Q 연결 잠정 영업손실 62억원…전년比 141.92%↓ close 가 신작 모바일 RPG(역할수행게임) '쿠키런: 킹덤'을 글로벌 시장에 출시했다는 소식에 강세다.

22일 오전 9시47분 기준 데브시스터즈는 전일 대비 7.83% 상승한 1만8600원에 거래되고 있다.

데브시스터즈는 지난 20일 오후 쿠키런:킹덤의 사전 다운로드를 시작했다. 출시 전부터 애플 앱스토어 무료 게임 순위 1위에 등극했고 지난달 4일부터 한달 반 가량 진행된 글로벌 사전 예약에는 신청자 약 250만명 이상이 몰리며 게임에 대한 기대감을 고조시킨 바 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr