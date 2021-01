동대문구, 행정안전부 정보공개 종합평가 3년 연속 우수기관 선정

사전정보 공표 건수, 정보목록 공개율, 비공개 세부기준 적합성 등 높은 평가

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 행정안전부가 주관한 정보공개 종합평가에서 3년 연속 우수 기관으로 선정됐다.

이번 정보공개 종합평가는 중앙행정기관, 지자체, 공공기관 등 총 587곳의 2019~2020년 정보공개 실적에 대해 ▲사전정보공표 ▲원문정보공개 ▲정보공개 청구처리 ▲고객관리 등 4개 분야, 10개 지표를 평가했다.

동대문구는 사전정보 공표 등록 건수, 정보목록 공개율, 비공개 세부기준 적합성 등에서 높은 평가를 받아 2018년 이후 3년 연속 우수 기관으로 선정되는 영예를 안았다.

구민의 알권리를 충족하기 위해 ▲높은 품질의 사전정보공표 등록 ▲정보공개처리 및 원문공개의 적정성 모니터링 ▲신속하고 적극적인 정보공개 서비스 제공을 위한 직원 교육 등을 적극적으로 추진한 결과다.

유덕열 동대문구청장은 “3년 연속 정보공개 우수 기관으로 선정된 것은 다양한 행정정보를 선제적으로 제공한 노력의 결실”이라며 “이번 정보공개평가 결과에 만족하지 않고 앞으로도 투명하고 신뢰받는 행정을 위해 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

