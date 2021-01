[아시아경제 최대열 기자] SG세계물산 SG세계물산 004060 | 코스피 증권정보 현재가 713 전일대비 5 등락률 -0.70% 거래량 2,209,256 전일가 718 2021.01.21 15:30 장마감 관련기사 이번주 중으로 上 간다! 급상승 예상 종목 大 공개SG세계물산, 서울 금천구 건물 1085억원에 양도 결정【화제의테마】 여의도 전문가 추천 급상승 테마 4選 -무료 배포 중- close 은 자회사 서울인에게 운영ㆍ투자자금 명목으로 160억원을 빌려주기로 했다고 21일 공시했ㄷ.

