소상공인 10명 중 8명 “코로나19로 매출↓” 근로시간 조정·인력감축으로 버텨

소상공인연합회, ‘소상공인 사업현황 실태조사’ 결과 발표

[아시아경제 김희윤 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 매출에 영향을 받은 소상공인들이 근로시간 단축과 인력감축으로 대응하는 것으로 나타났다.

소상공인연합회는 21일 이같은 내용의 ‘소상공인 사업현황 실태조사’ 결과를 발표했다.

이 조사는 지난해 10월 13일부터 11월 3일까지 도소매업, 숙박음식점업 등에 종사하는 전국 일반 소상공인 총 1,000명(일반 소상공인 700명, 폐업 소상공인 300명)을 대상으로 전화·이메일·온라인 설문을 통해 실시됐다.

이 조사에 따르면 코로나19의 사업 매출영향은 80.2%로 나타났다. 코로나19 대응방안으로는 근로시간 조정이 24.4%, 기존인력감축이 19.2%라 응답했다.

사업체 창업동기는 ‘창업 이외의 진로보다 더 큰 경제적 수입을 위한 경제적 동기’가 39.6%, ‘다른 대안이 없어 생계를 위해’가 21.8% 순으로 확인됐다.

창업 준비 기간은 평균 8.1개월이며, 1개월~3개월은 39.9%, 4개월~6개월은 28.5% 순이었다. 창업비용은 평균 6130만원으로 집계됐다. 창업 시 애로사항으로는 경영자금조달이 41.3%로 가장 높게 나타났고, 사업체 운영 시 애로사항으로는 47.2%가 매출이라고 답했다.

최저임금인상의 고용영향 여부는 77.0%가 영향을 받은 것으로 나타났다. 최저임금인상으로 인한 인건비 부담으로 고용감소는 50.9%로 확인됐으며, 최저임금인상에 대한 대응방안으로는 기존인력임금삭감이 36.1%, 기존인력감축이 19.4%로 조사됐다.

폐업의 주된 원인에 대해서는 매출부진이 70.3%로 확인됐다. 폐업 과정 및 폐업 시 어려운 점은 생계비 확보가 68.0%로 가장 높게 조사됐다. 폐업 시 필요한 정부의 지원정책으로는 가계생활안정자금 지원이 34.3%, 재창업 취업을 위한 지원이 20.7%순이었다.

소상공인 관련 지원사업의 인지율은 35.3%로 나타났고, 소상공인 관련 지원사업은 42.2%가 활용하고 있다고 응답했다.

김임용 소상공인연합회 회장 직무대행은 “소상공인들의 창업 동기와 운영 중 애로사항, 폐업 관련 사항 등이 실증적으로 조사됐다”며 “최저임금 인상과 코로나 사태 등에 인력 감축으로 대응하는 소상공인들을 위해 다양한 소상공인 지원 사업들이 실질적으로 펼쳐져야 할 것”이라고 말했다.

