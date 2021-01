비대면 포장 주문 증가에 따른 자영업자 지원 강화

[아시아경제 김철현 기자] 위메프오는 고객이 포장(픽업) 주문 시에 파트너사가 부담하는 중개수수료를 0%로 인하한다고 21일 밝혔다.

이는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 비대면 포장 주문이 증가하면서 자영업자들을 위한 실질적인 지원 혜택을 강화하기 위한 결정이라고 위메프오는 설명했다.

배달 없이 포장 주문만 받는 파트너사는 정률제 수수료 모델을 선택하면 실제 중개수수료와 서버 이용료를 모두 내지 않아도 된다. 입점 및 광고 수수료 등 별도 추가 비용도 없다.

위메프오 관계자는 "지난해 배달 중개수수료 0% 정책 이후 한 달간 제휴·문의가 2배 가량 증가했다"며 "파트너사와 상생을 강화하고 고객 락인을 위한 활동에도 힘써 신규 파트너사 입점 활성화를 극대화할 것"이라고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr