中, 폼페이오 등 트럼프 행정부 인사 28명 제재

바이든 대통령 취임식 직후 제재 리스트 공개

폼페이오 등 28명 중국의 자주권 심각하게 침해

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 정부가 21일(현지시간) 마이크 폼페이오 미국 국무장관을 비롯해 도널드 트럼프 전 정권 인사 28명에 제재를 부과한다고 발표했다.

중국 외교부는 조 바이든 미국 대통령의 취임 무렵인 이날 새벽 성명을 내고 "중국의 자주권을 심각하게 침해하고, 미국 정부의 중국 관련 움직임에 주로 책임이 있는 이들을 제재하기로 결정했다"고 밝혔다.

중국 정부가 제재한 인사는 트럼프 정부의 폼페이오 장관과 로버트 오브라이언 백악관 국가안보보좌관, 피터 나바로 백악관 무역ㆍ제조업 정책국장, 데이비드 스틸웰 국무부 동아태 차관보 등이다. 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관, 스티브 배넌 전 백악관 수석전략가 등도 제재 명단에 올랐다.

중국 외교부는 "이들과 그들의 직계 가족은 중국 본토와 홍콩, 마카오 입국이 금지된다"며 "이들과 관련 있는 회사와 단체 등도 중국에서의 사업이 제한된다"고 말했다.

