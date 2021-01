[아시아경제 박종일 기자] 서초구의회(의장 김안숙)는 20일 접견실에서 적십자 특별회비 전달식을 가졌다.

이날 전달식에는 홍성조 대한적십자사 서울지사 남부봉사관장 외 관계자 2명이 참석, 김안숙 의장은 구의회를 대표해 ‘2021년도 적십자 특별회비’를 대한적십자사 서울지사에 전달했다.

김안숙 의장은 “지역사회 어려운 이웃들을 위해 구호활동을 펼치고 있는 대한적십자사 관계자와 봉사자분들의 노고에 감사드린다. 작은 금액이지만 도움이 꼭 필요한 곳에 따뜻한 정성이 잘 전달되기를 바라고 서초구의회는 나눔문화 실천에 앞장서겠다”고 말했다.

적십자 특별회비는 어려운 이웃에 도움을 주고자 자발적으로 후원하는 성금으로 긴급구호활동, 취약계층 생활지원 등 다양한 인도주의 사업에 사용되고 있으며, 서초구의회는 매년 특별회비를 통해 나눔문화 실천에 동참하고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr