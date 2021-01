[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시가 21일 광주시민단체협의회(상임대표 박재만)와 열기로 한 중앙공원 1지구 민간공원특례사업 사업계획 관련 공개토론을 잠정 연기하기로 했다.

중앙공원 1지구 민간공원특례사업 사업계획(안) 발표 이후, 빛고을중앙공원개발㈜의 최대주주인 ㈜한양에서 새로운 사업계획(안)을 제안함에 따라 사실관계를 확인, 검증을 거친 후 공개토론회를 재추진하기로 했다.

신재욱 시 공원녹지과장은 “앞으로도 민간공원특례사업에 대해 시민사회와 함께 공개성과 투명성을 원칙으로 사업을 진행하겠다”고 말했다.

한편, 공개토론회 일정은 ㈜한양의 사업계획(안)에 대해 검토를 거친 후, 시민사회와 함께 조율해 나갈 예정이다.

